Avellino, giallo di Viale Italia: l'autopsia non scioglie i dubbi sulle cause

di Paola Iandolo
Giallo di Viale Italia: l'autopsia svolta dalla dottoressa Piciocchi non ha sciolto i dubbi sulle cause del decesso del 44enne residenti ad Avellino. Nel pomeriggio verranno svolti anche i funerali di Sergio Tia, nella chiesa di San Ciro ad Avellino, ma la vicenda presenta ancora aspetti da chiarire. L'esame autoptico non ha chiarito se si tratta di una morte violenta o di una morte sopraggiunta per cause naturali. Dunque si proseguirà con gli accertamenti per far piena luce sulla morte del giovane.
La ricostruzione
Il 44enne dipendente di una agenzia interinale, è stato trovato morto in casa sua ubicata a viale Italia ad Avellino giovedì mattina, in una pozza di sangue, a pochi passi dalla porta di ingresso chiusa a chiave dall'interno. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Avellino sotto il coordinamento della Procura diretta dal procuratore facente funzione Francesco Raffaele.