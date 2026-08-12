Sospetto avvelenamento di gatto ad Avellino, l'ordinanza del sindaco Pizza Controlli e verifiche per accertare ogni aspetto

Il sindaco Nello Pizza ha firmato un'ordinanza per il sospetto avvelenamento di un gatto domestico trovato morto in via Penta. Il provvedimento, il numero 451 del 2026, è stato pubblicato oggi all'Albo pretorio online del Comune, dove resterà consultabile fino al 27 agosto.

L'ordinanza

Alla base dell'atto c'è una segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, protocollata dal Comune l'11 agosto. Il documento riferiva del ritrovamento, in via Penta, della carcassa di un esemplare di gatto domestico. L'esame anatomopatologico condotto sul campione biologico non ha escluso l'ipotesi dell'avvelenamento. Per questo il caso è stato trasmesso all'Istituto Zooprofilattico insieme alla scheda tecnica prevista dalla normativa per i sospetti di avvelenamento, in vista di ulteriori accertamenti tossicologici. Nel rapporto che ne è seguito si segnala che nella stessa zona sono state rinvenute altre carcasse di gatto, circostanza che ha spinto gli tecnici a ritenere necessari approfondimenti scientifici.

Segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico e successive analisi

Il sindaco, nella veste di autorità sanitaria locale, richiama nell'ordinanza l'obbligo di intervenire previsto dalla normativa nazionale sul divieto di esche e bocconi avvelenati, oltre ai poteri di ordinanza contingibile e urgente attribuiti dal Testo unico degli enti locali in caso di pericolo imminente per la salute pubblica.

Compiti a Polizia Municipale, Settore Tutela Ambientale e ASL Avellino

Il provvedimento incarica il Comando di Polizia Municipale di avviare le indagini per individuare eventuali responsabili dell'abbandono di sostanze o esche velenose. Agli agenti viene chiesto anche di installare cartelli di avviso sulla possibile presenza di bocconi avvelenati e di intensificare la vigilanza nell'area interessata. Al Settore Tutela Ambientale spetta invece, se necessario, la bonifica e la messa in sicurezza delle zone coinvolte. All'ASL di Avellino, tramite il Servizio Veterinario, viene chiesto di adottare gli adempimenti sanitari di competenza.