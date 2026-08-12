Ariano: passeggiate archeologiche e visite guidate al castello Tutte le domeniche di agosto: partenza ore 10.00

Il castello normanno non è solo uno dei monumenti più imponenti del nostro territorio, è il cuore pulsante dell'identità di Ariano Irpino.

Come amministrazione vogliamo che il castello sia un patrimonio vivo, accessibile e vissuto dalla comunità".

Lo scrive in una nota l'assessora Raffaela Manduzio

"Per questo, è possibile partecipare a passeggiate archeologiche e visite guidate, gratuitamente, previa prenotazione online sul portale indicato nella locandina oppure tramite WhatsApp al numero 3287714272.

Invitiamo cittadini e visitatori a vivere questa esperienza e a riscoprire uno dei luoghi più preziosi della nostra città. Vi aspettiamo!"

Una bella notizia accolta con soddisfazione ad Ariano Irpino. L'intento è quello di migliorare sempre di più l'aspetto turistico della città. Le potenzialità ci sono e anche le idee. Serve solo maggiore sinergia, coraggio e meno polemiche e piagnistei sui social...