Pubblica il video "tradimento al terzo mese di gravidanza": ex a processo L'uomo risponde anche di diffamazione dopo la diffusione di alcuni video della donna sui social

"In paese parlano male di te, sei una poco di buono, non sei fatta per la famiglia, dove vai, sei una mamma". Frasi accompagnate spesso da schiaffi violenti e dalle minacce di mandarle "qualcuno a farle del male... ti trovano appesa se non fai come dico io". La donna - dopo aver subito diversi episodi - ha presentato una denuncia e ora l'uomo risponde di molestie e maltrattamenti nei confronti della donna, con la quale aveva avuto una relazione affettiva e in stato di gravidanza. In diverse le ha anche controllato il cellulare della donna, disponendo de codice di accesso, visionando le foto nella galleria e seguendola a bordo della sua auto.

Fissazione dell'udienza preliminare

La procura ha chiesto il processo per l'uomo e il 13 maggio 2027 è fissata l'udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Benevento per J.Y. ventiseienne originario del Marocco, ma da anni residente a Grottaminarda. L'uomo è difeso dall'avvocato Michele Ciruolo.

"Tradimento Vallata al terzo mese di gravidanza"

Nel febbraio del 2025 dopo essersi presentato presso l'abitazione di un amico della persona offesa la filmava mentre era in sua compagnia. Subito dopo ha pubblicato il video su vari canali ed applicazioni web dando il titolo al video "tradimento Vallata al terzo mese di gravidanza che vergogna". Contestata l'aggravante di aver recato offesa con mezzo di pubblicità e la recidiva infraquinquennale.