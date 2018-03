Grande successo a Lauro per il "Rac in Tour" Progetto di valorizzazione territoriale e culturale che ha coinvolto tanti giovani.

di Andrea Fantucchio

Un progetto di valorizzazione culturale e territoriale che è stato un successo. Il 18 Marzo al Castello Lancellotti di Lauro si è svolta a II tappa di “Rac in Tour”. Evento promosso dai Rotaract Club di Nola - Pomigliano d’Arco, Avellino ed Avellino Est, per dare risposta al progetto distrettuale “Re-discover your city”, finalizzato alla valorizzazione di siti artici culturali locali, bellissimi ma purtroppo non sempre conosciuti e promossi come meriterebbero.

La divulgazione in questo senso è fondamentale e dovrebbe coinvolgere tutti i cittadini in prima persona.

Una visita guidata sceneggiata ed itinerante attraverso le sale ed i giardini del Castello. Durante il percorso, la compagnia teatrale “ Il Demiurgo”, diretta da Franco Nappi, ha messo in scena “ Il ritratto di Dorian Gray”, opera rivisitata e raccontata in chiave originale ed inaspettata.

Dopo il percorso, durato circa 50, gli ospiti sono stati allietati dal ricco aperitivo del Bar Castello di Lauro.

L'evento ha attenuto il patrocinio morale dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, del Comune di Lauro e dell’ Associazione Pro Lauro.

L’ attività é stata sponsorizzata dallo Studio Legale Schettino e dal Bar Castello Lauro. Sempre vicino al territorio e promotore di iniziative che spingano giovani e meno giovani a proporlo. L'evento appena terminato dovrebbe infatti essere solo il primo passo di un percorso più ampio che potrebbe presto arricchirsi di nuove tappe e tasselli.