Torna il ballo delle debuttanti, festa d'addio al Convitto 58 studenti balleranno nel segno della tradizione. Coinvolti i docenti nelle coreografie

L'anno scolastico si chiude in bellezza e in maniera sicuramente originale con il ballo delle debuttanti. Succede ad Avellino. Un rito storico che i ragazzi del Convitto Nazionale "Pietro Colletta" al Corso Vittorio Emanuele della città, mantengono in vita con grande passione e spirito d'iniziativa.

L'invito alla città. L'appuntamento è per domani il 31 maggio alle ore 20: gli studenti chiudono l' anno scolastico nel segno della tradizione. E invitano la città a partecipare a questo momento davvero di grande suggestione.

La storia che ritorna. Sulla scorta del nobile ballo di corte austriaco, saranno in tutto 58 gli studenti del Convitto, che terminano i vari cicli di istruzione del noto istituto cittadino: come da programma balleranno, dopo una promenade, una serie di valzer sulle note di Strauss e Tchaikovsky, eseguite da un gruppo orchestrale di 23 archi, guidato dal maestro Roberto Maggio del Conservatorio "Domenico Cimarosa'".

L'impegno dei docenti. L' iniziativa,fortemente voluta dalla dirigente dell'istituto scolastico, la professoressa Maria Teresa Brigliadoro, è stata curata nelle coreografie dalla professoressa Ilenia D' Oria e dalla professoressa Lidia Benigni. Ad arricchire la serata di suggestioni anche l' Inno a Selene, già riuscito momento della Notte del Liceo Classico dello scorso gennaio quando l'istituto aprì le porte alla città.

Il messaggio agli studenti. “Ai ragazzi – è il messaggio firmato dagli insegnanti del liceo classico “Pietro Colletta” che si sono impegnati per la buona riuscita dell'iniziativa - va l' augurio di sereni debutti sul palcoscenico della vita, in cui potranno distinguersi per formazione morale e culturale, da sempre acquisita al Convitto Nazionale, nell'ambito di ottime relazioni educative”. Il comitato organizzativo è stato presieduto dal professore Cesare Aldorasi.