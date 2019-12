Telethon, sul palco le piccole ballerine e i loro papà Sabato sera la maratona organizzata dalla Professional Dance di Forino

Anche quest'anno si rinnova il consueto appuntamento con lo spettacolo natalizio della scuola di danza “Professional Dance” di Forino. Manifestazione organizzata in collaborazione con la direzione provinciale Telethon per contribuire alla raccolta fondi della maratona Forinese. Per l'appuntamento, la presidente e maestra Alessandra Vottariello ci ha riservato una bellissima sorpresa. Ad aprire la serata le allieve più piccine che saliranno sul palcoscenico accompagnati dai loro papà, i quali si esibiranno in un piccolo balletto trasformandosi in "porter" per una serata. Una idea originale e coinvolgente che è stata accolta in modo positivo da tutti i genitori, ma soprattutto dalle bambine, contentissime ed emozionate allo stesso tempo. La maestra sottolinea che «durante le prove, i papà sono stati bravissimi, un po’ timidi all' inizio ma poi spronati e incoraggiati dalle figliolette, hanno subito preso la giusta confidenza con il palcoscenico». La maestra anticipa gli auguri di Natale e invita tutti sabato sera presso la palestra della scuola media di Forino per uno spettacolo nello spettacolo.