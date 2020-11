Cimarosa, il nuovo direttore: sara' Dad di alta formazione Gabriella Della Sala e' il nuovo direttore del conservatorio di Avellino

Gabriella Della Sala, irpina doc, e' la nuova direttrice del conservatorio “D.Cimarosa” di Avellino, eletta il 17 settembre scorso con ampia maggioranza. La direttrice Della Sala si e' insediata questa settimana ed e' già al lavoro per la sua impresa: completare la didattica a distanza ai tempi del Covid. "Le difficoltà hanno il sapore di una sfida - spiega Della Sala -, riuscirò grazie alla piena collaborazione di docenti e amministrativi a costruire la rete compelta della dad per il conservatorio rendendolo uno strumento agile formativo e di grande qualità".

Il M° Maria Gabriella Della Sala è docente di Storia della musica, è diplomata in pianoforte e laureata in Lettere classiche e in Discipline della musica e dello spettacolo. Originaria di Forino (AV), è cittadina avellinese; già Direttore del Conservatorio “N. Sala” di Benevento per due trienni consecutivi dal 2008 al 2014, fino al 2023 sarà alla guida del Conservatorio irpino, mettendo a disposizione dell’Istituzione della sua città l’esperienza maturata sul territorio sannita.

L’emergenza epidemiologica ha immediatamente assorbito il Direttore che affronta la sfida della didattica a distanza che mette a dura prova l’offerta formativa anche e soprattutto delle Istituzioni del settore dell’Alta formazione le cui peculiarità didattiche renderebbero assolutamente necessaria la didattica in presenza dal momento che le lezioni per gran parte sono individuali e tecnico-pratiche.

"Stiamo completando ogni aspetto il nostro conservatorio sarà on line così da garantire qualità ed eccellenza a tutti i nostri studenti. Abbiamo studenti che in Cina spettano alcuni corsi. Ce la faremo la storia e l'alta formazione del nostro Conservatorio garantirà lezioni a tutti i nostri studenti. Sarà una grande rete che riunirà prof e alunni sparsi un po' in tutta Italia ma anche in altri posti del mondo".