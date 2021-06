Ansia da Covid, si riparte dall'arte e dalla musica: domani la presentazione A Solofra la presentazione del progetto

L’emergenza sanitaria da Covid ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative alterando la condizione di stress sia dei genitori che dei figli. Al fine di ridurre i danni educativi e psicologici prodotti da questo prolungato isolamento, la Fondazione De Chiara-De Maio, in collaborazione con la Scuola Paritaria "ECS G. Cipolletti” di Avellino-Montoro, con l’ITE di Avellino e con il patrocinio dell’UNIC e dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Avellino, ha attivato il progetto: “Niente ansia da Covid-19… ripartiamo dalla musica e dall’arte per il benessere: un progetto emboided cognition oriented per l’infanzia e l’adolescenza”.

Il progetto, utilizzando il modello della Emboided Cognition, ha creato un percorso laboratoriale integrato (online e in presenza) di musica ed arte per ridurre i livelli di stress e di ansia nei minori. La stesura del progetto e il monitoraggio delle attività sono stati curati della Cattedra di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione del Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università di Salerno, che ha anche patrocinato il progetto. Al termine delle attività è stato prodotto un volume, con vari saggi di esperti nel settore e dei conduttori delle attività, che sarà presentato alla manifestazione omonima, che si terrà sabato 12 giugno, presso l’Opificio Industriale DMD di Solofra.

La manifestazione vedrà in apertura un intervento musicale a cura dei maestri Luigi Gagliardi e Aldo Botta, a cui seguirà una tavola rotonda di presentazione dei principali risultati del progetto e di presentazione del volume. Chiuderà la serata la manifestazione dei bambini che hanno partecipato al progetto, con la presentazione dei lavori prodotti durante il percorso laboratoriale artistico e con una esibizione di body percussion, completamento ideale del percorso laboratoriale musicale. Sarà in esposizione il Dipinto di Antiveduto Gramatica “Mosè salvato dalle acque”, che è stato oggetto di riflessione da parte dei bambini.