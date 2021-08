Festa dell'anziano a Chiusano San Domenico L'organizzazione del Centro sociale Anziani

Festa dell'anziano a Chisuano San Domenico. L'evento si terrà l'8 agosto, in piazza Dante. La manifestazione è stata organizzata dal Centro sociale Anziani del comune. Si comincerà alle 19, con una santa messa, alle 21 invece è atteso lo spettacolo del comico cabarettista e imitatore Eugenio Corsi. L'iniziativa rientra nel programma messo in piedi proprio dal centro sociale Anziani. Una festa dedicata alla terza età, ma non solo. Perché all'evento parteciperanno adulti e bambini.