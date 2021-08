Ritorna Re-Start, edizione 2.0: il Festival delle arti e dello spettacolo L'evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune

Ritorna Re-Start con la patch 2.0, il festival delle arti e dello spettacolo fondato da Antonio Preziosi in arte Il Cervello, I Flussi di Coscienza (Francesco Carpentieri, Carmine di Giacomo, Luciano Rella e Saverio Russo) in collaborazione con la ProLoco santostefanese e con il patrocinio del sindaco di Santo Stefano del Sole.

Un evento all’insegna della musica, del teatro, del cinema: concerti a cura di band del panorama emergente locale e non, proiezioni cinematografiche e talk incentrati sulla connessione e l’unione per raggiungere insieme, obiettivi utili al singolo e alla comunità.

L’obiettivo di RE-START 2.0 è: “Ridare voce a tutti gli artisti che a causa della pandemia COVID-19 hanno la necessità di esprimere, dopo un lungo periodo di fermo e solitudine, il loro estro creativo mediante l’amore per l’arte, stabilendo connessioni l’uno con l’altro e imparando l’importanza di realizzare qualcosa di unico insieme” RE-START 2.0 si terrà il 26 agosto 2021 dalle ore 18:00 alla Piazza del Sole di Santo Stefano del Sole, ed è possibile prenotare il proprio accesso gratuito al seguente link: http://www.prolocosantostefanese.it/2021/08/21/prenotazione-re-startfestival/ e sul sito ufficiale della Pro Loco Santostefanese. Dall’edizione 2.0. disponibile anche il servizio di Food & Beverage dai pub e ristoranti della Piazza di Santo Stefano del Sole.

È inoltre necessario essere muniti del green pass per poter accedere all’evento. È la speranza a muovere e cambiare il mondo: “Anche se sei solo mentre viaggi, ci sono sempre altri là fuori proprio come te, che affrontano le stesse sfide e lasciano segni che nessuno di noi è solo” Hideo Kojima.

Line-Up Ufficiale di RE-START 2.0

18:00: Presentazione dell’evento e della line-up. 1

8:15: Six on the beach

18:45: Am Bros One Quartet

19:30: Intervento sulla connessione e l’ambiente a cura di Antonio Di Gisi

19:45: T-Rabbia & Arkman

20:05: Zerella

20:35: Ummagumma Pink Floyd Tribute

21:05: Intervento Sindaco e Proloco

21:15: Corto Francesco Musto “Essere Diversi” + Intervista

21:45: Alessio Vito

22:30: Nuno

22:50: Il Cervello & I Flussi di Coscienza

23:45: DJ SET a cura di Davide Russo DJ