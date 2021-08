Manu Chao incanta l’Ariano Folk Festival ed è un successo internazionale Tutto ha funzionato alla perfezione grazie ad un servizio di ordine pubblico perfetto

Manu Chao incanta il popolo dell’Ariano Folk Festival. Un concerto di quelli da incorniciare in Campania. Il noto cantautore e chitarrista francese, interprete della musica folk, raggae e latino americana è stato senza dubbio la ciliegina sulla torta della prestigiosa rassegna internazionale che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 25 anni. Un’edizione particolare che forse nessuno si sarebbe mai aspettato considerato il delicato momento. Ma alla fine, il sogno si è avverato, grazie alla tenacia e alla grande determinazione dei Red Sox. Scenario del concerto l’incantevole e suggestiva villa comunale ai piedi del castello normanno.

Tutto ha funzionato alla perfezione grazie al servizio di ordine pubblico diretto dal vice questore Maria Felicia Salerno. In campo forze dell’ordine, security, guardie ambientali e volontari. Ingresso rigorosamente con green pass. Circa 800 le persone che hanno assistito all’esibizione dell’artista figlio di immigrati spagnoli, ex frontman dei Mano Negra, in Italia con il suo tour El Chapulin Solo. Un progetto acustico che sta riscuotendo successo in tutta Italia e che ha avuto proprio in Irpinia il momento clou.

La grande emozione di Francesco Fodarella, direttore artistico e dell'Ariano Folk Festival:

Una edizione speciale che capita nel 25° di attività. Una bella storia quella dell’Ariano Folk Festival. Una storia naturale e passionale che nel tempo è diventata leggenda. Dopo 25 anni, salire sul palco non è semplice. Un ringraziamento in primis all’associazione Red Sox che mi sopporta in tutti i modi e in tutte le salse. Sono abbastanza "incoscienti". Un grazie alle forze dell’ordine per il loro sostegno. Come pure all’amministrazione comunale che ci ha dato un grosso apporto logistico. Un concerto non semplice da organizzare, ma che abbiamo sempre sognato. Abbiamo chiuso un cerchio con Manu Chao. Un personaggio comune, umile e disponibile. Figure che vanno riguardate e applaudite."

L'Ariano Folk Festivala è cultura, musica di qualità apprezzata in ogni angolo del mondo, l'Ariano Folk Festival non è la festa della birra.