Avellino Summer Fest, week end di musica danza e teatro: ecco dove Aperte le prenotazioni per l'esibizione degli artisti locali

L'offerta culturale del Comune di Avellino rende protagonisti gli artisti locali con esibizioni dal 20 agosto al 25 settembre. Danza, teatro, cinema, arte, scultura, fotografia e musica sono solo alcune delle tematiche sulle quali Avellino Summer Fest 2021 basa il suo ampio cartellone.

Le performance sono trasversali anche nelle aree in cui gli artisti si esibiranno: Mercatone, Piazzale Eliseo, Piazzale Teatro Gesualdo e Duomo sono al centro dell'interesse artistico e culturale di questa estate irpina. Come fruire di questa ampia offerta? Semplicissimo. È attiva la possibilità di prenotazione online agli eventi collegandosi su www.vemgroup.it.

Per ogni prenotazione sono consentiti al massimo 4 ingressi. Seguendo tutte le norme di sicurezza anti-covid, ogni spettatore dovrà presentarsi con il Green Pass e un documento d'identità affinché all'ingresso il personale qualificato fornito da VEM Group Event Management possa espletare tutte le procedure del caso. Gli eventi saranno gestiti in totale sicurezza: posti a sedere distanziati, aree sanificate prima e dopo ogni evento, personale selezionato e dispositivi di sanificazione personale fruibili in loco.

A causa delle disposizioni anti Covid-19 e nel rispetto delle norme per la tutela della salute dei cittadini, per assistere agli eventi è NECESSARIA la prenotazione. L'accesso agli spettacoli è consentito solo con PRENOTAZIONE di ingresso effettuata online al link https://tinyurl.com/AvellinoSummerFest o al n. 08251930524 dalle ore 9.30 - 13.00 e 15.30 - 18.30. Ogni partecipante dovrà essere munito di Green Pass e rispettare le regole sul distanziamento sociale.

Di seguito gli eventi in programma nel weekend dal 27 al 29 agosto:

27 Agosto:

SOCIALE – H 16.30 – Niko Showman – Roseto

DANZA – H 20.00 – Suite Danzante – Piazzale Eliseo

MUSICA – H 20.30 – Scafuri e Amato | A. Freda – Mercatone

FOTOGRAFIA – Indipendent di Intorcia – Casina del Principe

28 Agosto:

TEATRO – H 20.00 – Dante per Tutti Inferno Canto XXXIII Il Conte Ugolino – Chiesa del Carmine

MUSICA – H 20.30 – Francesco Renna e Band | An Rì – Mercatone

TEATRO – H 21.00 – Il Colloquio – Piazzale Eliseo

FOTOGRAFIA – Indipendent di Intorcia – Casina del Principe

29 Agosto:

MUSICA – H 20.30 – Quartetto Toledo | Luca Frisetti Dj – Mercatone

FOTOGRAFIA – Indipendent di Intorcia – Casina del Principe

