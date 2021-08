Dante protagonista del Borgo dei Filosofi, tappa all'Abbazia del Goleto Giovedi 2 settembre riprende la rassegna itinerante con le letture teatralizzate

Continuano con successo gli eventi del “Borgo dei Filosofi”, la rassegna del pensiero contemporaneo, organizzata da Angelo Antonio Di Gregorio e dedicata al compianto Francesco Saverio Festa. La kermesse internazionale ha una formula itinerante, per avvicinare l’intera comunità irpina al dibattito sulla filosofia contemporanea. Questa edizione, inoltre, è arricchita dagli elementi letterari, inseriti per la ricorrenza del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Si realizza, in tal modo, una interdisciplinarietà tra filosofia e filologia, prevedendo anche le letture teatralizzate svolte dagli artisti del Consorzio Teatro Irpino, nelle diverse tappe del Festival. Angela Caterina (“Teatro d’Europa”), Paolo Capozzo (“Teatro 99 Posti”), Maurizio Picariello (“ Teatro di Gluck”) e Carmine Iannone (“La Valigia dell’Attore”) faranno rivivere la bellezza della “Divina Commedia”, il capolavoro della letteratura italiana. L’organizzazione è a cura di Luigi Frasca e Gianni Di Nardo.

L’idea delle letture teatralizzate è sostenuta dalla Provincia di Avellino e dalla Fondazione Sistema Irpinia sul progetto del “Teatro d’Europa” di Cesinali. Giovedì 2 settembre, all’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi, alle 17.30, si parlerà di “Dante, della città e dell’esilio”, con i relatori Marco Grimaldi e Vito Limone, moderati da Giuseppe Sicuranza. L’evento vedrà la partecipazione di Cosimo Damiano Damato, Baba Sissoko, Mimmo Lucano ed Enrico Fierro. Interverranno anche I Tricarico. Gli artisti sono stati coinvolti da Rosanna Repole, Consigliere Provinciale con delega alla Cultura. Venerdì 3 settembre, la rassegna internazionale approda nel suggestivo scenario del Castello di Bisaccia dove, alle 17.30, si parlerà di “Immaginare la Commedia”, con relatori Mico Capasso e Rino Ferrante, moderati da Luca Pappalardo. Le letture teatralizzate saranno a cura di Paolo Capozzo e Maurizio Picariello che, con la loro sensibilità artistica, proietteranno gli spettatori nelle atmosfere del Sommo Poeta.