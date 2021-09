Teatro e musica a Mercogliano in attesa di Bennato Concerto la sera del 16 settembre nel Piazzale della Funicolare

Settembre di teatro e musica a Mercogliano. In scena domani 8 settembre alle ore 20:30 la compagnia teatrale Clan H con lo spettacolo "Plautinaria".

"Abbiamo affidato l'intrattenimento estivo nel mese di agosto a micro-eventi culturali itineranti e ora è la volta del teatro e della musica. - commenta il Sindaco Vittorio D' Alessio - Nonostante le restrizioni che l'emergenza sanitaria ancora ci impone, abbiamo scelto comunque di concludere il POC che abbiamo ottenuto appena ci siamo insediati. Ora che tutti ormai sono rientrati dalle vacanze, sarà piacevole godersi le serate di fine estate in città!"

Si proseguirà con altri due appuntamenti all'aperto. Il 9 settembre sarà la volta della Compagnia Il Demiurgo che guiderà il pubblico nella magia della foresta di Sherwood con il suo "Robin Hood", uno spettacolo dedicato ai bambini e agli adulti. A salutare l' estate sarà la musica di Eugenio Bennato in concerto la sera del 16 settembre nel Piazzale della Funicolare. "Onorato di avere ospite in città il Maestro Bennato - conclude il Sindaco - con il quale avevamo iniziato, prima della pandemia, a condividere l'idea di un progetto musicale di ampio respiro dedicato alla musica popolare alla quale la nostra terra è fortemente legata e che la nostra amministrazione intende valorizzare." Mascherine, green pass e distanziamento per accedere all'area spettacolo!