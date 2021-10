Orgoglio Lions. Il club Avellino Principato Ultra tra i primi 10 d'Italia Prestigioso riconoscimento

"Prestigioso riconoscimento internazionale al Lions Club Avellino Principato Ultra durante il Forum Europeo 2021 svoltosi in Grecia a Salonicco lo scorso 7-9 Ottobre. Il club avellinese si è classificato, tra i 10 Club modello d'Italia, al sesto posto ed il risultato - commenta il presidente del Club l'avv. Francesco Biancaniello - è stato raggiunto grazie all'impegno, la disponibilità e professionalità di tutti i soci che con il loro lavoro di studio e di programmazione hanno permesso di realizzare attività e service efficaci ed efficienti con un importante impatto sul territorio; per noi questo riconoscimento costituisce motivo di orgoglio regalandoci tanta soddisfazione ma nel contempo stimolandoci e responsabilizzandoci a fare ancora di più e sempre meglio accrescendo la nostra presenza sul territorio e lavorando in sinergia con altri Club, coinvolgendo Istituzioni ed associazioni di volontariato; abbiamo in cantiere tante attività che purtroppo il periodo di pandemia non ci ha permesso di fare, contiamo però di riprendere presto la nostra azione con regolarità e costanza cercando di rispondere con concretezza e vicinanza a tante famiglie e cittadini in stato di bisogno ma anche programmando attività culturali, vicine al mondo della formazione e della scuola ed impegnandoci con i giovani e per i giovani perchè riteniamo che la nostra società debba essere sempre più consapevole e formata per poter affrontare al meglio le prossime sfide nazionali e globali di sviluppo socio-economico. Una società preparata per un futuro migliore. Noi non ci fermiamo". Questa la nota stampa del Presidente Lions club Avellino Principato Ultra, Francesco Biancaniello.