Mercogliano, cittadinanza onoraria al dottore Antonio Coppola Il prossimo 25 ottobre al Loreto

Sarà conferita la cittadinanza onoraria al dottore Antonio Coppola a Mercogliano, il prossimo 25 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto. In programma la cerimonia di riconoscimento della cittadinanza onoraria del Comune di Mercogliano al Dott. Antonio Coppola, Presidente Aci Napoli e Presidente del Comitato regionale degli Automobile Club della Campania, tributo alla sua meritoria attività di promozione di valori civili, culturali e sociali, soprattutto tra i giovani, in Irpinia. La cerimonia, presieduta da S. Em. il Cardinale Crescenzio Sepe, sarà anche occasione di un significativo dibattito sul tema della sicurezza stradale al quale saranno presenti i testimonial del "Club dei Tifosi della Legalità per la mobilità responsabile": il Dott. Gerardo Capozza - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro - Vescovo diocesi di Cerreto Sannita, Telese, S. Agata dei Goti, il Dott. Luigi Riello - Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.