Formazione, una questione nazionale. Se ne parla al Centro Dorso Martedi 26 la pesentazione dell libro di Marco De Nicolò

Martedì 26 ottobre 2021, alle ore 17.00, si terrà il webinar di presentazione del volume di Marco De Nicolò, Formazione. Una questione nazionale (Laterza 2020). Dopo i saluti introduttivi di Luigi Fiorentino, presidente del Centro di ricerca “Guido Dorso”, interverranno Giovanni Solimine, ordinario dell’Università degli studi di Roma La Sapienza e Marco Rossi-Doria, presidente di “Con i bambini”. Coordinerà i lavori Mario de Prospo, assegnista di ricerca dell’Università degli studi di Bologna. Concluderà l’autore, Marco De Nicolò, ordinario dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook e sul sito istituzionale www.centrodorso.it

SCHEDA LIBRO Il nostro sistema scolastico e, conseguentemente, quello universitario non forniscono strumenti sufficienti a porre tutti i cittadini su un piano di equità. La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale prevista dall’articolo 3 della nostra Costituzione appare da lungo tempo inefficace, a dispetto della storia del nostro paese che ha conosciuto il riscatto culturale e sociale come leva per la crescita civile. La cieca furia riformatrice, spesso enfatica e priva di risorse, è lo specchio di una società sempre meno interessata alla cultura. Ma adeguarsi alla dilagante perdita della preparazione di base, allargare le braccia in segno di impotenza, è il modo per cristallizzare l’impreparazione e la condizione di iniquità sociale che ne deriva.

L’AUTORE Marco De Nicolò insegna Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Cassino. È autore, tra l’altro, di testi sugli aspetti istituzionali del rapporto tra centro e periferia in Italia e sulle ipotesi federaliste. Ha al suo attivo lavori sui movimenti giovanili, i muri di divisione in età contemporanea e le celebrazioni del 25 aprile. Tra le sue pubblicazioni, L’ultimo anno di una pace incerta. Roma 1914-1915 (Le Monnier 2016, premio Minturnae), Il 25 aprile dopo il 25 aprile. Istituzioni, politica, cultura (a cura di, con P. Carusi, Viella 2017) e Emilio Sereni, la guerra fredda e la “pace partigiana” (Carocci 2019).