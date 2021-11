I Tre Moschettieri. Degustazione tra vino e sapori nel cuore di Avellino Domani sera nel bar baguetteria di piazza Castello

Vino, sapori e gusto in una location speciale. Nella ritrovata piazza Castello domani l'appuntamento speciale con "I Tre Moschettieri". Nel bar baguetteria, nel cuore del centro antico del capoluogo irpino, in programma c'è una serata per assaporare e declinare i vini Sertura. Greco di Tufo, Aglianico e Rosè innafierrano i prodotti tipici della nostra terra. Un evento all'insegna della valorizzazione del territorio e del rilancio di una piazza che per anni è rimasta chiusa alla città. Un evento che premia un luogo simbolo di Avellino. Un primo appuntamento di un ricco calendario di eventi quello di domani sera. Il bar della piazza si trasformerà in un punto di ritrovo di arte e sapori, musica e bellezza per vivere serate speciali e in spensierata compagnia. E' gradita la prenotazione a numero 3495458183.