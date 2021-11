Il violinista Duroy e il pianista Gomena pronti ad incantare Ariano La ripartenza della cultura nelle aree interne

Ad Ariano Irpino domenica 5 dicembre 2021 alle ore 19,15 presso il Museo Civico, appuntamento di Classicariano con il violinista Francis Duroy e il pianista Antonio Gomena che proporranno musiche di Beethoven, Schubert, Chausson. E' il secondo nel giro di pochi giorni dopo il grande successo al Santuario Madonna di Fatima con l'orchestra filarmonica pugliese: Giovanni Minafra direttore, Alessia Garofalo testi e narrazione, Antonella Giovine soprano, per rendere omaggio al grande Ennio Morricone. Rassegna ideata e portata avanti negli anni con grande impegno, abnegazione e sacrifici dal consigliere comunale Emerico Maria Mazza.

Francis Duroy è nato a Parigi e ha intrapreso il suo percorso musicale già all'età di otto anni al Conservatorio Nazionale della Regione di Saint-Maur dove ha studiato violino, pianoforte, corno, composizione e musica da camera.

La sua formazione è proseguita poi a Bruxelles con Maurice Raskin e, in seguito, presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Lione con Vèda Reynolds. Ha tenuto concerti nelle più famose sale partecipando a festival internazionali al fianc o di prestigiose orchestre. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, collaborando con diversi compositori tra cui Nicolas Vérin, che gli ha dedicato la sua Opera Chassés croisés II per violino e pianoforte. È attualmente insegnante al CRR – Conservatoire à Rayonnement Régional, di Lione. E’ invitato a tenere master class in Giappone, negli Stati Uniti e in Corea; è membro di giuria in numerosi concorsi internazionali. E’ fondatore e Direttore Artistico di Musicalta, sin dalla sua istituzione avvenuta nel 1993.

Il giovanissimo pianista Antonio Gomena è nato ad Ariano Irpino; si avvicina alla musica all'età di 8 anni, giungendo presto ad esibirsi come solista al Teatro Ariston di Sanremo ed al Teatro Palaturismo di Jesolo.

Nel 2016 consegue il titolo di Diploma (V.O.) in Pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale presso il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino, e nel 2021 anche il Diploma (V.O.) di Composizione con il massimo dei voti, presso la medesima istituzione. Definito dalla “Nazione” come “un formidabile talento” ha al suo attivo recitals in numerosi Festival nazionali ed internazionali: New York, USA (Carnegie Hall), Madrid, Spagna (Madrid Music Hall), Leòn, Spagna (Fundaciòn Eutherpe), Namur, Belgio (Salle de Concert IMEP), Milano (Fondazione Francesco Micheli e Associati), Roma (Accademia Filarmonica Romana), Venezia (Associazione Dino Ciani), Isola di Ischia (Fondazione W. Walton), Città di Castello (Festival delle Nazioni), Como (Festival “Piano Masters”), Cosenza (Casa della Musica), etc. Nel settembre 2017 ha ricevuto a Napoli il Premio "Oltre l'orizzonte", sotto il patrocino del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, mentre nel 2019 si esibisce a La Valletta per il Presidente della Repubblica di Malta, George Vella, dove viene premiato con una Medaglia Onoraria della Repubblica di Malta. Ha suonato in qualità di solista con l’Orchestra da Camera di Stato del Kazakhstan, l’Orchestra Sinfonica di Chernivtsi e l’Orchestra Sinfonica Domenico Cimarosa, con quest’ultima in occasione della serata di Gala del Festival pianistico Internazionale di Formia. Dal 2014 è studente presso la prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, nelle classi dei M° Leonid Margarius e Roberto Giordano, dove nel 2019 viene selezionato ad esibirsi, insieme al violinista slovacco Teo Gertler, per la Stagione Concertistica dell’Accademia e per il Ministero dell’Istruzione. E’ risultato fra i vincitori del “Roma International Piano Competition”, del “Premio pianistico Internazionale Palazzo San Teodoro”, e del “Premio di Composizione Bruno Mazzotta”, ed ha recentemente realizzato la prima incisione assoluta della Sonata op. 70 n. 6 di A. Longo per la rivista italiana “Amadeus”. A partire dal 2020, è studente presso l’Institut Royal de Musique et de Pédagogie di Namur, in Belgio, dove frequenta un Master specialisé in Pianoforte nella classe del M° Roberto Giordano, ed è attualmente Docente presso il Conservatorio Statale di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, per il corso di Pratica e Lettura Pianistica.