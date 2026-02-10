Ariano, scoperto ennesimo scarico abusivo: tre persone sanzionate e denunciate L'intervento della polizia municipale e il monito dell'assessore Toni La Braca

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino è venuta a conoscenza di uno scarico abusivo di rifiuti in un’area recentemente ripulita e bonificata, situata a valle delle contrade Arnola in direzione Palazzisi, in prossimità di una strada e di un ponticello.

L’area interessata era stata oggetto di un intervento di pulizia e bonifica circa 15 giorni fa, realizzato dal Comune di Ariano Irpino in collaborazione con la Comunità Montana per la parte forestale, che aveva riportato il sito in ottime condizioni ambientali.

La segnalazione è pervenuta direttamente alla polizia municipale, che è intervenuta con tempestività riuscendo a individuare tre responsabili:

Due cittadini arianesi, residenti in una zona regolarmente servita dal sistema di raccolta porta a porta, un cittadino residente in un altro comune.

"I soggetti individuati - si legge in una nota diramata dal comune - sono stati sanzionati e denunciati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio, che negli ultimi mesi ha portato a numerosi interventi su tutto il territorio comunale, effettuati sia con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza sia attraverso controlli diretti sul posto.

Sull’accaduto è intervenuto l’assessore all’Ambiente Toni La Braca, che ha dichiarato:

"È inaccettabile che un’area appena bonificata venga nuovamente deturpata, peraltro in un punto facilmente accessibile e visibile, vicino a una strada e a un ponticello. Continueremo a vigilare con la massima attenzione e ad agire con fermezza contro chi non rispetta l’ambiente e le regole. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a tutta la Polizia Municipale per il grande impegno e la costante presenza sul territorio nella tutela dell’ambiente e della legalità".

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, nel contrasto agli illeciti ambientali e nel rafforzamento delle attività di controllo, invitando i cittadini a collaborare attivamente segnalando comportamenti scorretti alle autorità competenti.