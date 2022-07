"Percorsi nelle Valli del Ben Vivere" riprende con la mostra Movimento D'Aquino Appuntamento fino al 31 agosto nei giardini del Castello di Grottaminarda

Dopo una breve pausa rientra nel vivo, dal primo agosto, il cartellone "Percorsi nelle Valli del ben Vivere" nell'ambito del Poc Campania. Lo fa con il vernissage inaugurale di una mostra scultorea di grande prestigio dal titolo “Movimento D'Aquino” che resterà visitabile presso i meravigliosi Giardini del Castello di Grottaminarda fino al 31 agosto.

14 artisti di respiro internazionale, coadiuvati dal Senior Art Curator Massimo Magurano, presenteranno opere scultoree e video installazioni di grande impatto visivo ed emotivo in un concetto espositivo ben preciso che tende ad omaggiare le antiche e nobili origini del luogo che le ospita e celebrare la grande storia che attraverso i secoli, tra il medioevo ed il rinascimento, ha reso grande l’arte italiana.

Il pubblico si troverà di fronte ad una celebrazione del passato in chiave contemporanea in un belvedere, quello del Castello d'Aquino dalle origini Longobarde, che offre un paesaggio incantevole e straordinario.

Le sculture stanno arrivando a Grottaminarda da diverse parti d'Italia; avranno per lo più tema figurativo, interpretativo per alcune di quelle presentate, proprio per dar maggior carattere alla mostra. “Movimento D’Aquino” nasce nello spirito di rendere variabile l’offerta artistica che si presenta al pubblico.

Alle 19,30 del primo agosto il taglio del nastro e la visita alla Mostra scultorea ed a seguire la degustazione a base di prodotti locali presso il “Caffè Letterario”, altro grande punto di forza per la promozione del Castello stesso e più in generale delle arti, dalla musica alla letteratura, dalla pittura alla scultura fino ad arrivare all'arte culinaria.

Questi gli artisti coinvolti: Salvatore Anelli, Maurizio Baccili, Andrea Bartolucci, Stefano Di Giusto, Orazio Garofalo, Emanuele Giannelli, Domenico Grosso, Egidio Iovanna, Vezio Moriconi, Giuseppe Negro, Franco Paternostro, Remi Picò, Matteo Raciti, Generoso Spagnuolo.

Si tratta del settimo appuntamento dei 20 previsti nel cartellone "Percorsi nelle Valli del Ben Vivere". L'intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020. Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura - Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.