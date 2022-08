Serata della cultura, brilla la penna d'oro Claudia Venuti a Montecalvo Irpino Una chiacchierata inrima e intensa con la bellissima moderatrice Maria Panarese

Un successone per l’autrice Claudia Venuti, scrittrice del cuore, volto simbolo del gruppo Mondadori 2022 al castello Pignatelli di Montecalvo Irpino.

Riflettori accesi sulla serata della cultura che ha fatto registrare il pienone. Trepida attesa dei fans nel conoscere Claudia Venuti, autrice conosciuta per la propria penna d'oro e talento. Una donna straordinaria che come sempre riesce a penetrare nelle articolazioni dell'anima. E lo ha fatto benissimo nella sua intima e intensa chiacchierata con la bellissima e grintosa moderatrice Maria Panarese.

Ha vinto anche questa volta la genuinità e autenticità della madrina Venuti che oltre a parlare del proprio ultimo lavoro "pensavo fosse amore invece era un caso umano", si è denudata in tutta la propria essenza svelandosi a 360 gradi anche sul piano umano, elargendo consigli agli aspiranti scrittori, sottolineando la stretta alleanza con il proprio pubblico e invitando tutti a perseguire i propri sogni senza distrazioni.

La compagine degli autori è stata rappresentata dal compagno della scrittrice, l'autore Alessandro Di Domizio. Nel dialogo introspettivo durante la serata ha parlato del giorno zero che segna sempre una nuova svolta e non conosce una sconfitta, frase nota dello scrittore portata alla ribalta da Ambra Angiolini sui social e in radio.

Il dibattito culturale è proseguito con gli altri otto esilaranti famigerati e affermati autori nel mondo della scrittura. Una serata magica che ha avuto il sapore di un evento lasciandone il segno. Ad accentuarne l’incanto sono state le note popolari dei fujenti e della ballerina cha ha dominato il palco. Il presidente della pro loco Montecalvo Ciriaco Puopolo si è detto soddisfatto per la presenza in scena di Claudia Venuti, penna di spicco e dell'intero parterre selezionato in tutto lo stivale per l'occasione. Una vera e propria intuizione quella di Puopolo, non nuovo a successi del genere, frutto della sua caparbietà, esperienza e dinamismo. Foto Maria Giovanna Romano.