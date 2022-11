"Scuola nel verde" dell’Istituto Cipolletti ammesso al bando Outdoor Education Il progetto dell'istituto di Montoro e Avellino sarà valutato dalla commissione del concorso

Il progetto della “Scuola nel verde” dell’Istituto Cipolletti di Avellino e Montoro è stato ammesso alla valutazione della Commissione del Bando outdoor Education, indetto dal Comune di Bologna, in collaborazione con l'Università di Bologna (Dipartimenti di Scienze dell'Educazione e Scienze per la Qualità della Vita), Fondazione Villa Ghigi e Rivista Infanzia. Il concorso si rivolge ai servizi educativi per l’infanzia 0-6, alle scuole primarie e secondarie del territorio nazionale, che abbiano attivato progetti/percorsi di educazione all'aperto negli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.

Le documentazioni vincitrici saranno rese pubbliche nell'ambito della decima edizione del convegno "outdoor Education”. L’educazione si-cura all’aperto. Dieci anni di educazione all'aperto: riflessioni tra passato e futuro", che si terrà venerdì 2 dicembre 2022, dalle 14.30 presso l'Auditorium Biagi di Bologna e diretta streaming sul canale YouTube del centro Ri.E.Sco del Comune di Bologna (http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/4480/107637/).

I materiali cartacei e audiovisivi inviati dall’Istituto Cipolletti saranno esposti nella mostra nel Progetto, che sarà allestita dal 2 al 17 dicembre nella Piazza Coperta di Salaborsa, e saranno inseriti nel relativo catalogo.

La Cipolletti ha presentato un progetto intitolato “Mind, body, balance in nature. L’educazione motoria nella “Scuola nel verde”, descrivendo l’esperienza della sua scuola estiva sita in un bosco nella località di Banzano di Montoro (Av). Si tratta di uno spazio attrezzato per la sicurezza dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, in cui svolgono attività motorie, artistiche, laboratoriali, in lingua inglese, essendo la ECS una scuola bilingue. In particolare, nella documentazione partecipante al concorso si è descritta l’attività motoria nel contesto della Scuola nel verde, che ha avuto come presupposto didattico il collegamento tra motricità ed emozioni, per favorire nel bambino la stabilizzazione di un equilibrio del sé, con gli altri e con la natura.

Il progetto è stato curato dalla Cattedra di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (profesoressa Giulia Savarese) del Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola medica salernitana” dell’Università di Salerno e lo stesso Dipartimento lo ha anche Patrocinato.

Le attività di educazione motoria sono state condotte dalla Prof.ssa Angela Ruggiero e supervisionate dal prof. Gaetano Criscitiello, dalla dott.ssa Emilia Sica, e con il placet del Coordinatore didattico dell’Istituto Cipolletti, dott.ssa Rosa Grano.