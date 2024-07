Comuni irpini sui social: Solofra subito dopo Avellino Record per Santo Stefano del Sole

Quasi tutti i comuni irpini hanno ormai una pagina social un modo per comunicare in maniera diretta con i propri cittadini e non solo.



Solofra tra i grandi centri puo’ vantare ben 8.300 follower e si pone appena dietro la città capoluogo di Avellino che ne ha 8400.

La sfida tra Ariano Irpino e Grottaminarda viene vinta da quest’ultima con 6.878 follower rispetto ai 6.300 della città del Tricolle.

Atripalda si ferma a 3.138. Tra i piccoli paesi spicca invece Santo Stefano del Sole, il paese tra i più sotenibili di Italia guidato da Gerardo Santoli ha oltre 4.000 follower il doppio dei propri abitanti.