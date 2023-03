Giro d'Italia: una mostra Museo nello show room MielePiù di Atripalda Un weekend davvero inedito per tutti gli appassionati di ciclismo

Nei giorni 11 e 12 marzo, presso l’ampio show-room dell’azienda di Atripalda, un weekend davvero inedito per tutti gli appassionati di ciclismo. Esposizione della straordinaria coppa “Trofeo senza fine” e dei cimeli della storia del Giro, proiezioni, presenze di personaggi e soprattutto un’avvincente pedalata tra le bellezze d’Irpinia.

Sale sempre più la febbre e l’entusiasmo per le due tappe irpine della 106esima edizione del Giro d’Italia che attraverserà la nostra provincia il 9 e il 10 maggio prossimi.

In particolare, c’è grande attesa ad Atripalda da dove partirà la quinta tappa che si concluderà a Salerno dopo 172 km. Infatti, presso gli ampi spazi dell’azienda MielePiù, situata in via Appia n.104, si terrà nel weekend di sabato 11 e domenica 12 marzo una importante Mostra Museo, aperta al pubblico con prenotazione obbligatoria, dedicata esclusivamente al Giro d’Italia e alla sua storia. Una suggestiva expo su simboli e icone del ciclismo professionistico realizzata in ambienti altrettanto fascinosi dove l’arredo e il design sono da sempre dominatori incontrastati.

L’evento è fortemente voluto dalla famiglia Miele che da tempo pone grande attenzione alla kermesse ciclistica nazionale, quale straordinario volano per l’economia e per lo sviluppo del territorio, così come allo sport in generale che costituisce una sicura opportunità di socialità e aggregazione.

“Il nostro show-room ospiterà nel secondo weekend di marzo una mostra inedita per Atripalda e la provincia di Avellino, dove saranno esposte biciclette, divise, maglie ed altri oggetti emblematici che hanno fatto la storia del Giro – spiega Marco Miele imprenditore e ciclista per passione - veri e propri cimeli da museo del ciclismo che raccontano decenni di memorabili imprese di tanti campioni. Sarà con noi graditissimo ospite Sonny Colbrelli, il grande velocista vincitore della Parigi-Roubaix nel 2021, conosciuto dagli appassionati come il “cobra”.

Avremo in esposizione anche la meravigliosa coppa “Trofeo senza fine” che ogni anno viene assegnata al trionfatore della corsa rosa; inoltre, saranno proiettati video che raccontano vittorie, emozioni e tappe indimenticabili del Giro. Domenica 12 marzo chiuderemo in bellezza con un giro cicloturistico aperto ai ciclisti della regione con una percorrenza non molto impegnativa, sarà un’occasione da non perdere per godere delle colline e dei paesaggi mozzafiato del magnifico territorio d’Irpinia. Una fantastica due giorni che è stata possibile realizzare grazie alla disponibilità del gruppo Valsir, prestigioso sponsor del Giro d’Italia, ed allo stretto rapporto di amicizia che ci lega con i proprietari, la famiglia Niboli a cui va il mio più sincero ringraziamento. Auspico vivamente una massiccia presenza, e ricordo che per una fruizione ottimale della mostra, così come per garantire la migliore organizzazione della corsa, sarà necessaria la prenotazione online”.

Una opportunità di notevole rilevanza per gli amanti del ciclismo e non solo, proposta da un’azienda che dimostra ancora una volta l’attaccamento al proprio territorio e alla comunità con iniziative di qualità nello sport come nella cultura, ma anche con una convinta politica aziendale per la sostenibilità ambientale che la pone da anni tra le principali realtà imprenditoriali precorritrici del Mezzogiorno.

Per visitare la mostra museo o per partecipare all’evento cicloturistico ecco i relativi link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mostra-museo-giro-ditalia-2023-564653232017 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-evento-cicloturistico-sulle-strade-del-giro-ditalia-con-sonny-colbrelli-569417110907.