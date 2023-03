Apple Pie, per la prima volta in Irpinia l’evento della "Biblioteca umana" A Mercogliano il 5 marzo primo appuntamento con le storie dei lettori in vista di Irpinia Pride

Dopo la notizia del primo Pride avellinese, che è stata accolta con grande entusiasmo in città e in tutta la provincia, l’associazione “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” dà ufficialmente il via al percorso che condurrà al 10 giugno, data in cui si svolgerà l’Irpinia Pride 2023.

Consapevole del fatto che la lotta per i diritti civili e contro l’omofobia debba essere portata avanti soprattutto attraverso la sana informazione e l’educazione all’empatia, l’associazione ha voluto stilare un calendario di incontri, che abbracceranno trasversalmente varie tematiche, con l’intento di creare dei momenti utili al confronto e allo scambio reciproco e che creeranno maggiore consapevolezza, sia a livello individuale che collettivo, in vista della manifestazione arcobaleno.

Il primo appuntamento è per domenica 5 marzo, alle ore 17:30, con “La Biblioteca Umana”: un format culturale di origini danesi, che “Apple Pie” realizzerà a Mercogliano, presso il centro sociale “Pasquale Campanello”.

Che cos'è la Biblioteca Umana

L’idea di una “human library” è nata nel 2000 a Copenaghen, da un gruppo di ragazzi che videro morire un giovane amico a seguito di un tragico episodio a sfondo razziale. La loro decisione non è stata quella di reagire alla violenza fomentandone altra ma, al contrario, hanno creduto fortemente che i mezzi più utili per porre realmente fine alle discriminazioni, di qualsiasi forma, siano il dialogo e l’ascolto, così da arrivare quanto più possibile alla comprensione dell’altro. Infatti il sentimento dell’odio è strettamente collegato al sentimento della paura: a livello istintivo si teme, e quindi si odia, ciò che non si conosce.

Ed è così che i libri, strumenti tradizionalmente atti alla conoscenza, nella “Biblioteca umana” vengono sostituiti dalle persone. Durante l’evento sono proprio queste a raccontare delle storie, le proprie storie, rappresentando ognuna una tematica sociale attraverso il vissuto individuale. Allo stesso tempo, i partecipanti all’incontro ne sono metaforicamente “i lettori”, che possono a loro volta intervenire per porre domande, approfondire, e creare un dialogo.

«Questa domenica ci saranno tre ospiti che, svelando capitoli della propria vita, affronteranno i temi della malattia, della solitudine e dell'amore tossico. Saranno divisi in postazioni e ognuno sarà accompagnato da una quarta di copertina, che conterrà la descrizione della loro storia. Dunque, in base a questa, le persone che parteciperanno potranno farsi un'idea e decidere "che libro leggere". Vi aspettiamo per coltivare insieme l'empatia e accorciare le distanze create dai pregiudizi» - afferma il direttivo di "Apple Pie".

Tutti gli aggiornamenti relativi al Pride e alle varie iniziative promosse da “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” saranno disponibili sui canali social – Facebook e Instagram – dell’associazione.