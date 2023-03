Ariano: liceo Parzanese tra le eccellenze della Campania Importante e prestigioso riconoscimento per lo storico istituto scolastico arianese

Il liceo “Parzanese” di Ariano Irpino è stato premiato per aver formato studenti che nel quinquennio 2018-2023 hanno conseguito eccellenti risultati nei loro corsi di studi universitari.

Il riconoscimento arriva direttamente dal Diem, dipartimento di ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata, dell’università degli studi di Salerno. Alla premiazione, tenutasi presso l’aula delle lauree di Ingegneria dell’ateneo, erano presenti ex studenti del liceo Parzanese, che si sono distinti per l’eccellenza dei risultati, e i docenti Rosanna Cicchella, Annamaria Ferraro, e Giuseppe Cristiano.

Il riconoscimento per il lavoro svolto dallo storico liceo Parzanese giunge da un dipartimento di ingegneria in testa alla classifica nazionale stilata dal Miur, come attestato dalle graduatorie dell’Anvur, per la qualità della ricerca, motivazione per la quale è stato assegnatario di un finanziamento per il quinquennio 2023-2027.

Diversi, intanto, sono stati gli studenti del liceo Parzanese che sono approdati alla finale regionale dei giochi della chimica e che si sono distinti alla tre giorni promossa dall’Istituto di ricerca Biogem sugli studi della fisica nelle scienze della vita con eminenti studiosi di caratura internazionale.