Ecco "Un tocco d'affetto": raccolta fondi per l'acquisto di farmaci I proventi del libro devoluti in beneficenza: sostegno economico ai pazienti oncologici indigenti

Una riflessione sul valore "costruttivo" dell'esperienza oncologica con i proventi raccolti devoluti in beneficenza: è in vendita "Un tocco d'affetto - Un infallibile sostegno per vincere", libro scritto da Giuseppina Manganelli, disponibile su Amazon, in collaborazione con AMDOS Avellino, The Power of Pink e le Farmacie Autolino di Avellino e Capozzi di Atripalda. L'autrice ha avviato l'iniziativa di raccolta fondi legata all'acquisto dell'opera: "Nei prossimi mesi i proventi ottenuti dalla vendita del libro saranno devoluto interamente per dare un sostegno economico ai pazienti oncologici indigenti per l'acquisto di farmaci".

"Altruismo e solidarietà sempre vincenti"

"Lo scritto è il frutto di una riflessione sul valore costruttivo dell'esperienza oncologica. - si legge nella nota diffusa - Il vissuto di un momento buio ha sprigionato passioni ed interessi nascosti e la parte non arrendevole del carattere dell'autrice, le ha dato l'opportunità di coltivare preziose relazioni inestimabili. L'autrice ha dimostrato che guardare la vita con la giusta prospettiva e che dando e ricevendo supporto emotivo e materiale si riesce a vivere più serenamente il momento della malattia. Insomma, l'altruismo e la solidarietà sono sempre vincenti".