La pastiera di Carmen Vecchione: storia tra mito e leggenda La racconterà Annibale Discepolo nel suggestivo contesto dell’abbazia del Loreto a Mercogliano

Riflettori sulla dolce Irpinia, è proprio il caso di dirlo. Dalle 11,15 alle 12,00, su Rai Due, nel corso del fortunato programma Pizza Doc, condotto in studio da Tinto e Monica Caradonna, Carmen Vecchione di Dolciarte presenterà e plasmerà uno dei dolci più amati: la pastiera, di prassi napoletana, ma con diverse varianti. La storia tra mito e leggenda della “torta di tutte le torte”, la racconterà Annibale Discepolo nel suggestivo contesto dell’abbazia del Loreto a Mercogliano.

“Un dolce contemporaneo, simbolo di accoglienza e integrazione – ricorda Vecchione – ed in cui c’entra pure la numerologia: il 7 diventa infatti una costante attraverso altrettanti doni che venivano fatti alle divinità per ingraziarsele: la farina, simbolo di ricchezza e fecondità; la ricotta, simbolo di abbondanza; le uova, simbolo di fertilità; il grano cotto nel latte, simbolo di fusione tra regno animale e vegetale; i fiori d’arancio, simbolo del profumo della terra della Campania e della nostra Irpinia; le spezie, omaggio di tutti i popoli e lo zucchero per celebrare la dolcezza del canto della sirena. Infine, le sette strisce di pasta frolla che guarniscono la superficie circolare del celebre dolce.