Biogem: ciclo annuale di concerti in ricordo di Paolo Isotta L'annuncio del presidente Ortensio Zecchino

Biogem annuncia un ciclo annuale di concerti in ricordo di Paolo Isotta C’era anche una delegazione dell’Istituto arianese, con in testa il presidente Ortensio Zecchino, ad omaggiare, presso il San Carlo di Napoli, lo scrittore e storico della musica Paolo Isotta, grande amico di Biogem, destinatario di una targa alla memoria, collocata nel foyer del teatro partenopeo.

Tra gli ispiratori e i protagonisti dell’iniziativa c’era Nazzareno Carusi, attuale direttore artistico del meeting simbolo di Biogem, secondo il quale ‘’la targa in suo onore nel foyer del Teatro San Carlo è il giusto riconoscimento che il Consiglio Comunale di Napoli, all’unanimità, ha voluto attribuire alla grandezza di Paolo Isotta’’.

‘’Arrivai al Biogem sette anni fa - aggiunge il maestro Carusi - da lui invitato a tenervi il concerto inaugurale de ‘Le 2 Culture’ nel 2016, e l’Istituto di Ariano Irpino, modello di scienza e bellezza, è diventato subito

per me una casa del cuore’’. ‘’È dunque con la stessa emozione dell’applauso nel San Carlo di venerdì scorso - conclude Carusi - tutti in piedi nel nome di Paolo Isotta - che il presidente Zecchino e io annunciamo che gli incontri musicali de ‘Le 2 Culture’ diventeranno, a partire da quest’anno, un ciclo di appuntamenti primaverili e autunnali dedicati alla sua memoria, grata a tutti noi’’.