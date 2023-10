Avellino, la chiesa del Rosario diventa Santuario diocesano Sabato, alle 19, la cerimonia con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Aiello

Il parroco, i frati domenicani di Avellino e la comunità parrocchiale della parrocchia del Rosario di Avellino, informano che sabato, 7 ottobre 2023, In occasione della festa liturgica della beata vergine Maria del santo Rosario, alle ore 19.00, il vescovo di Avellino, S. Ecc. Rev.ma mons. Arturo Aiello, presiederà la celebrazione eucaristica, nel corso della quale sarà proclamata ufficialmente l’erezione della parrocchia del Rosario in Avellino a Santuario mariano diocesano.

DECRETO DI EREZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SS. ROSARIO DI AVELLINO A SANTUARIO DIOCESANO

PREMESSO

che nella Chiesa parrocchiale dedicata alla Beata Vergine Maria del SS. Rosario di Avellino, affidata dal 1942 alla guida e alla cura pastorale dei Frati Predicatori, si svolge un'intensa attività liturgica e celebrativa, con preghiera quotidiana del Santo Rosario e celebrazione dei Sacramenti, in particolare della Riconciliazione e dell'Eucaristia:

che l'edificio di culto, dove sull'altare maggiore si custodisco l'icona della Beata Vergine del Rosario con il Bambino e ai lati San Domenico e Santa Caterina da Siena, è divenuto luogo di pratica devozionale per numerosi fedeli provenienti da ogni parte della città e meta di gruppi che dai paesi vicini o da altre Diocesi vi si recano per implorare l'intercessione della Vergine Madre di Dio: che nelle manifestazioni di pietà popolare, nella celebrazione di funzioni religiose e nelle pratiche del culto mariano non si sono mai riscontrati fatti e/o elementi contrari alla morale cristiana e alla dottrina cattolica, né ravvisati fenomeni di autosuggestione:

CONSIDERATO

che nei Santuari si offrono ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza, incrementando opportunamente la vita liturgica e coltivando le sane forme della pictà popolare

- che per questi motivi si desidera riconoscere un assetto canonico alla Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria del SS. Rosario di Avellino affinché ne evidenzi il carattere di luogo di espressione di religiosità popolare e di pellegrinaggio per la comunità dei fedeli della *Zona

Pastorale I - Avellino" e per l'intera Diocesi di Avellino;

VISTA la richiesta del Rev. Sacerdote Padre Giovanni Matera O.P., Parroco pro-tempore della Parrocchia Beata Vergine Maria del SS. Rosario di Avellino, pervenuta in data 8 dicembre 2022;

VISTI i cann. 1230-1234 del Codice di Diritto Canonico;

con il presente atto

ERIGIAMO

la suddetta chiesa parrocchiale a Santuario diocesano della Beata Vergine Maria del SS. Rosario con sede in Avellino, alla Via Malta, 3, con tutti i privilegi ad esso connessi.

A decorrere dalla data odierna, il Rettore del Santuario è il parroco pro-tempore della Parrocchia

Beata Vergine Maria del SS. Rosario di Avellino, il quale intensificherà la vita liturgica e sacramentale a beneficio dei pellegrini del popolo di Dio che devotamente andranno in visita al

Santuario diocesano.

La Vergine Santissima interceda presso il suo Divin Figlio per Il benc della Chiesa diocesana e la rigenerazione spirituale dell'umanità Intera.