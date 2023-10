Atripalda, gattino incastrato nel vano motore: salvato dai volontari Gadit Messo in salvo il piccolo felino

Nei giorni scorsi, durante un servizio di vigilanza del territorio comandato dalla Sezione Provinciale GADIT-ODV Sezione Avellino, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nel comune di Atripalda, una pattuglia automontata delle guardie zoofile del GADIT, transitando nei pressi della casa comunale di Atripalda, ha notato un'auto di marca Citroen con il cofano aperto. All'interno dell'auto c'era una signora intenta a guardare nel vano motore. L'attenzione delle guardie zoofile è stata attirata quando si sono avvicinate al veicolo e hanno sentito dei miagolii provenire dalla macchina. Le guardie del GADIT si sono fermate e hanno chiesto alla signora cosa fosse successo. La signora ha spiegato che, quando si era avvicinata all'auto per partire, aveva sentito dei miagolii provenire dal vano motore. Nel frattempo, erano arrivate le guardie, e la squadra si è immediatamente adoperata per cercare di liberare il gattino intrappolato nei componenti del motore dell'auto. Con molta fatica e pazienza, l'Associazione GADIT Sezione Avellino è riuscita ad avvicinarsi al gattino e a liberarlo dalla situazione pericolosa. Appena il gattino è stato delicatamente estratto dal motore, ha fatto un balzo ed è scappato, mettendo fine a questa vicenda. Si tratta di un'altra operazione di successo compiuta dai volontari del GADIT. Questo episodio richiama l'attenzione di tutti, soprattutto in vista dell'arrivo del periodo freddo, durante il quale è comune che i gatti cerchino calore nei vani motore delle auto. Si consiglia sempre, prima di mettere in moto il veicolo, di dare qualche colpo di clacson e poi avviare il motore per evitare situazioni simili. Il presidente Provinciale del GADIT desidera sottolineare che gli uomini e le donne dell'associazione sono volontari che dedicano il loro tempo libero a questa causa, e coglie l'occasione per ringraziarli per i sacrifici che compiono ogni giorno.