Avellino, una mostra in ricordo di Massimo il fotografo elle emozioni Portato via dal covid e rimasto nel ricordo di tanti avellinesi

Un momento toccante per ricordare Massimo D'Argenio, detto "Capellone", il fotografo di tante emozioni, dai matrimoni al calcio Avellino, è quello organizzato dal movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia", dal "Centro storico Avellino Social District", dai parenti e gli amici più stretti di un uomo dal grande cuore e che ha sempre avuto una passione : principalmente quella per la sua città natale, Avellino, immortalata in vari scatti assieme a quelli di borghi dell'Irpinia esposti tra le principali vetrine di Via Nappi, "O' stritt", dove aveva la sua attività ed era voluto bene da tutti.

La mostra fotografica sarà visibile fino al prossimo 25 Novembre 2023.