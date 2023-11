Conversazioni in Irpinia: Cecilia Valentino e quel che resta della permanenza Nuovo appuntamento della rassegna culturale

Continua la Rassegna di incontri Ideata e diretta da Emilia Bersabea Cirillo e Franco Festa. Venerdi 24 novembre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Provinciale ‘’ S. e G. Capone’’, avrà luogo l’ultimo appuntamento di ‘’Conversazione con Ceciclia Valentino’’.

Cecilia Valentino, docente di Italiano e Storia negli Istituti Superiori, è stata – dal 1980 al 2000 – presidente del CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) sezione di Avellino. Autrice di molteplici saggi storici e politici, tra le sue pubblicazioni ricordiamo, ‘’Il filo della memoria: una villa e una città’’, edito Mephite e pubblicato nel 2020. Si tratta di un volume in cui l’autrice ha saputo cogliere il rapporto tra storia e presente: guarda alla Villa Amendola di oggi e, da questo manufatto, passa a raccontare la storia dei suoi proprietari. La storia della famiglia è colta nel suo complesso sistema relazionale: un continuo rimando tra l’interno del perimetro familiare e l’esterno del contesto sociale in cui era inserita. Nel 2021 scrive, Memorie e ricordi, in cui intreccia i fili della sua memoria privata, correlandoli con un prezioso e intimo inserto fotografico.

‘’Conversazioni in irpinia‘’ dibatte sull’idea di restare, vivere, “radicarsi” nel proprio luogo di origine, pur coscienti delle difficoltà, ma convinti della necessità morale e della propria scelta. La rassegna, ideata e diretta da Emilia Bersabea Cirillo e Franco Festa, e promossa dalla Provincia di Avellino con il Coordinamento Tecnico - Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca “S. e G. Capone", si inserisce nelle attività di promozione e valorizzazione della Biblioteca. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento posti.