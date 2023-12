Grottaminarda: al castello d'Aquino il volume di antologia poetica Il rilancio della cultura nelle aree interne

Domenica 3 dicembre al castello d'Aquino di Grottaminarda si presenta "Antologia poetica" nell'ambito della prima edizione di "Grottaminarda in lettere".

L'iniziativa con il patrocinio del comune di Grottaminarda, con inizio alle ore 16:00, vedrà i saluti del sindaco, Marcantonio Spera, dell'assessora alla cultura, Marilisa Grillo e la presentazione a cura di Giuliana Caputo e Franca Molinario. Ospite della serata il "poeta urbano e cantastorie", Maurizio Picariello. I poeti presenti leggeranno le proprie poesie.

"Antologia poetica" di tempra edizioni, divisa in due sezioni che ospitano poesie in lingua ed in vernacolo, raccoglie le opere dei poeti presenti al castello D’Aquino, il giorno 29 agosto per la manifestazione “Grottaminarda in lettere” con l'obiettivo di dare un seguito e lasciare un segno tangibile di quella esperienza.

"Siamo felici del fatto che una rappresentativa così importante di poeti, abbia "eletto" il nostro Castello di Grottaminarda quale "luogo dell'anima, il nostro Parnaso", come lo ha definito Giuliana Caputo nella prefazione del libro - afferma Marilisa Grillo - e sia diventato il fulcro di un interessante esperimento culturale. Noi ovviamente, come amministrazione, abbiamo subito dato la nostra disponibilità ad agosto ed ora a dicembre. Speriamo vi sia un prosieguo e che questa storica cornice possa trasmettere emozioni ed ispirare nuovi versi. Intanto sarà piacevole ed interessante incontraci domenica per questo nuovo reading».

Da sottolineare che l'antologia è stata dedicata al giovane poeta grottese scomparso, Domenico Carrara. All'interno ed in apertura i suoi versi:

"Separati dai limiti. Ritrovati per perderti. Tra tutti questi spigoli. Ferisciti e riprenditi".



31 i poeti presenti nell'antologia in ordine alfabetico e divisi, come detto, in due sezioni. Tra questi anche Rosaria Troisi, sorella del grande attore Massimo Troisi. A completamento del volume la nota storica sul Castello d’Aquino a cura di Raffaele Masiello.

Poesie in lingua: con prefazione a cura di Giuliana Caputo: Emilia Altieri, Stefania Aurigemma, Anna Calabrese Morelli, Giuliana Caputo, Domenico Carrara, Antonio Cipriano, Francesco De Ieso, Flavia Diana, Chiara Festa, Nicola Guarino, Giuseppe Iacoviello, Marianna Iannarone, Concetta Iannella, Nadia Ianniciello, Marika Luparella, Maria Antonietta Mattei, Franca Molinaro, Antonio Oliva, Paola Pulese, Carmine (Nicola) Russolillo, Caterina Santoro, Francesco Santucci, Clarice Spadea, Mario Vitale.

Poesie in vernacolo: con prefazione a cura di Franca Molinaro: Carmela D’Antonio, Francesco De Ieso, Emidio Natalino De Rogatis, Libero Frascione, Nicola Guarino, Giuseppe Iacoviello, Concetta Iannella, Franca Molinaro, Vincenzo Domenico Panella, Paola Pulese, Agostina Spagnuolo, Rosaria Troisi.