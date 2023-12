FAI Giovani Avellino, domenica la visita a Palazzo Caracciolo Iniziativa nell'ambito de "I Palazzi del Potere"

Il FAI Giovani Avellino è lieto di annunciare la nuova iniziativa in città per il mese di dicembre: domenica 10 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30), Palazzo Caracciolo, prestigiosa sede dell’Ente Provincia di Avellino, aprirà le sue porte per un’emozionante visita guidata nell’ambito dell’evento "I Palazzi del Potere: Palazzo Caracciolo di Avellino". L’iniziativa è organizzata con entusiasmo dai volontari del gruppo FAI Giovani di Avellino, in collaborazione con Sistema Irpinia e l’Ente Provincia.

L’evento è un’opportunità imperdibile per tutti, iscritti e non iscritti, di immergersi nella storia e nella bellezza di questo magnifico edificio settecentesco, solitamente accessibile solo agli addetti ai lavori. Sarà possibile partecipare registrandosi al desk FAI di accoglienza, che troverete all’ingresso principale di Palazzo Caracciolo, in Piazza Libertà.

Cosa sarà possibile visitare

Il percorso della visita partirà dall’Hub di Sistema Irpinia, dove gli ospiti potranno immergersi nelle affascinanti proiezioni che raccontano le vicende della nostra provincia. Attraverso l’edificio settecentesco, i partecipanti potranno ammirare il magnifico scalone di ingresso e, al termine, accederanno alla Sala Consiliare, luogo solitamente inaccessibile, dove antiche storie del potere prenderanno vita, tramandando la memoria storica della nostra città.

Vi aspettiamo numerosi per una domenica pomeriggio dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale.

Dettagli dell’Evento:

Titolo: I Palazzi del Potere: Palazzo Caracciolo di Avellino

Data: Domenica, 10 dicembre

Orario: 16:00 – 20:00

Luogo: Palazzo Caracciolo di Avellino, Piazza Libertà

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per l’evento non è prevista la prenotazione, all’ingresso occorrerà registrarsi al desk.

Possibilità di iscriversi al FAI in loco con quota di benvenuto FAI giovani di 15 euro tra i 18 e i 35 anni e di rinnovo alla stessa quota.

CONTATTI

Per informazioni: avellino@faigiovani.fondoambiente.it