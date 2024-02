Sturno, va di scena "nisciuno nasce mparato, puro qua" Amedeo Colella e Luca Pugliese venerdì 16 febbraio sul palco dell’auditorium comunale

Amedeo Colella e Luca Pugliese venerdì 16 febbraio sul palco dell’auditorium comunale di Sturno

Il noto umorista e saggista napoletano e l’artista irpino per la prima volta insieme per uno spettacolo che si preannuncia coloratissimo.

Il format ben collaudato di Amedeo Colella dal titolo “nisciuno nasce mparato” fatto di aneddoti, storie e racconti sarà impreziosito dalle interpretazioni di classici napoletani eseguiti da Luca Pugliese rigorosamente one man band.

Il sottotitolo in dialetto irpino “Puro qua!”, voluto da Luca Pugliese e’ un rafforzativo della massima napoletano che sta a evidenziare come il microcosmo culturale irpino è indissolubilmente legato a quello partenopeo.

Il pianeta Napoli descritto e raccontato nel cuore del suo satellite Irpinia, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni, risate e catarsi. Ai numerosissimi aforismi, ai numerosissimi aneddoti e racconti legati all’infinita cultura partenopea, portati in scena da Colella faranno da cornice gli intermezzi musicali di Luca Pugliese, vere e proprie perle come Passione, era de maggio, voce e notte, canzone appassiunata.

Luca Pugliese irpino di denominazione di origine garantita e controllata, ma figlio adottivo della cultura e della storia di Napoli, città che lo ha allevato e cresciuto durante gli anni universitari , forgiandone le basi e la direzione del suo cammino artistico.

Amedeo Colella non ha bisogno di presentazioni, oramai grazie ai suoi vari format televisivi, i suoi libri, con il suo saper raccontare a tutti da grande intellettuale della magna Grecia e del suo popolo, ha conquistato l’Italia intera, ricordandoci giorno dopo giorno che Napoli e il Sud sono un pozzo inesauribile di cultura, storia e soprattutto bellezza, quella che vi aspetta a Sturno il 16 febbraio alle ore 19.30.

L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Sturno, fortemente voluto dal Sindaco Vito Di Leo e dal consigliere provinciale Franco Di Cecilia, supportato da associazioni e aziende locali, ingresso gratuito.