Anniversario De Sanctis: "Libertà e moralità nella politica, ecco i suoi valori" Confronto con il prof Toni Iermano sul pensiero del grande letterato irpino nato il 28 marzo 1817

Una serata desanctisiana alla biblioteca provinciale di Avellino per riscoprire il pensiero di un grande maestro come Francesco De Sanctis, nell'anniversario della nascita avvenuta il 28 marzo del 1817 a Morra Irpino che dal 1933 sarebbe diventata Morra De Sanctis.

A confronto tre studiosi come i professori Massimiliano Malavasi dell'Università di Cassino e segretario dell'Accademia letteraria Arcadia, il professore Alberto Granese docente di Lettere all'Università di Salerno e il professore Toni Iermano, studioso da sempre del pensiero e delle opere di De Sanctis. "Per capire la complessità di De Sanctis - ha sottolineato Iermano - ricordo quando mi fu detto rispetto al mio interesse per il letterato irpino: lei vuole studiare un pianeta...".

Nel corso del confronto, moderato dal direttore di Otto Channel tv, Pierluigi Melillo, è emersa in pieno la complessità della figura di De Sanctis che spaziava dalla scienza alla filosofia, dalla letteratura alla politica. Il suo insegnamento è ancora prezioso per le giovani generazioni. "Bisogna riscoprire due valori che De Sanctis ci ha tramandato: il desiderio di libertà e la moralità nella politica".