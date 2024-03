Avellino: Uomini di Dio e sacerdoti del popolo Don Ferdinando Renzulli, Padre Innocenzo Massaro e don Michele Grella

Don Ferdinando Renzulli, Padre Innocenzo Massaro e don Michele Grella: Uomini di Dio e sacerdoti del popolo. L'associazione Roseto e la famiglia francescana di Santa Maria delle Grazie ha promosso un convegno a loro dedicato.

Introduce: Innocenzo Massaro Associazione Roseto. Intervengono Paolo Matarazzo sociologo, Fra Gianluca Manganelli Ofm Cappuccini, Teresa Colace parrocchia San Ciro Martire. Modera Pasquale Luca Nacca Insieme per Avellino e per L'Irpinia.

L'appuntamento è fissato per sabato 6 aprile alle ore 16.30 nell'auditorium Padre Innocenzo Massaro, casa di riposo in via Zoccolari ad Avellino.