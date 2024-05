Ruggero II di Ariano a Vienne in Francia: grande esperienza formativa Calorosa accoglienza da parte dei responsabili dei rapporti internazionali

La delegazione italiana dell'istituto superiore Ruggero II di Ariano Irpino è stata accolta dal 13 al 19 maggio dal Lycée Polyvalent Galilée di Vienne in Francia.

Significativa e particolamente sentita l'accoglienza da parte dei responsabili dei rapporti internazionali del comune di Vienne. Molte le attività svolte.

La soddisfazione dell'istituto arianese:

"Alle visite sul territorio per le quali i nostri studenti sono stati guide in lingua francese ed inglese, nel dettaglio presentando Vienne e Lyon, si sono intervallate attività di inserimento nelle classi per far vivere un ambiente reale e sviluppare sempre più le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale e raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, in una situazione di realtà, la consapevolezza dell’importanza della comunicazione, dimostrando apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. Ogni mobilità è un'occasione di crescita per condividere momenti ed eventi indelebili."