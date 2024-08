Conservatorio Cimarosa, ok di MUR e ANVUR al dottorato di ricerca Ad Avellino primo ciclo di dottorato di ricerca in “Scienze, Tecnologie Avanzate e Musicologica

Il Conservatorio «Domenico Cimarosa», diretto da Maria Gabriella Della Sala, ha avuto l’ok dal Ministero dell’università e della ricerca e dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca al primo ciclo di dottorato di ricerca in “Scienze, Tecnologie Avanzate e Nuovi Paradigmi nella Ricerca Musicologica e nella Musica del Presente”.

Si tratta del nuovo percorso formativo parte del XL ciclo di dottorati di ricerca delle Università italiane, con inizio nell’anno accademico 2024/25.

«È un’opportunità unica per i nostri studenti, per la comunità accademica e per la Città di Avellino, che ospita un ateneo universitario di eccellenza» ha dichiarato il direttore del Conservatorio di Avellino, Maria Gabriella Della Sala.

«Il dottorato – ha aggiunto – è un riconoscimento all’impegno dell’istituto verso l’eccellenza e la ricerca. Un traguardo importante - ha evidenziato con soddisfazione il direttore Maria Gabriella Della Sala - frutto del lavoro congiunto dei Dipartimenti di Musica Elettronica e Sound Design e di Musicologia, con i referenti Maestri Alba Battista e Luigi Sisto».

Il coordinamento sarà affidato al Maestro Gianvincenzo Cresta, con il supporto dei Maestri Alba Battista, Daniela Cattivelli, Marta Marullo, Damiano Meacci e Massimiliano Tonelli, dei professori Francesco Colace e Consolatina Liguori dell'Università degli Studi di Salerno, e di Guido Olivieri dell’Università del Texas.

Il dottorato segna una svolta storica per il sistema educativo musicale italiano, essendo il primo che permette la partecipazione dei Conservatori.

Le informazioni per le candidature, aperte fino al 29 agosto, sono disponibili sul sito del Conservatorio di Avellino all'indirizzo www.conservatoriocimarosa.org/dottorati-di-ricerca.