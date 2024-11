Carife: tavola rotonda alla ricerca archeologica in Campania Continuano le iniziative promosse dall’amministrazione comunale e dal museo

Continuano le iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Carife e dal museo archeologico di Carife e della Baronia.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 9 novembre alle ore 17.30 presso la sede del museo. La manifestazione è stata dedicata a uno degli archeologi più legati alla terra d’Irpinia: Werner Johannowsky.

Del resto Carife è stata scoperta da Werner Johannowsky, soprintendente archeologo, che negli anni '80, dopo il terribile terremoto condusse una serie di campagne di scavo dalle quale emersero molte evidenze archeologiche da Carife e da Castel Baronia. Inoltre, realizzò l'unica area archeologica visitabile con sepolture sannite. Il Museo Archeologico di Carife e della Baronia, nato nel 2019, espone per lo più materiali scoperti proprio dallo stesso Johannowsky, a cui è dedicata la sala conferenze.

Numerosi i relatori alla tavola rotonda dal titolo “Werner Johannowsky e la ricerca archeologica in Campania”. A moderare l’incontro sarà Flavio Castaldo direttore del Museo Archeologico di Carife e della Baronia. Per i saluti istituzionali interverranno Raffaella Maiullo assessore alla cultura e Giuseppe De Angelis consigliere comunale. I relatori saranno: Raffaella Bonaudo soprintendente Abap per le province di Salerno e Avellino, Lorenzo Mancini funzionario archeologico Soprintendenza Abap di Salerno e Avellino, Bianca Ferrara docente di Archeologia presso l’Università Federico II di Napoli, Gabriella Colucci Pescatori ex ispettore di Avellino, Andrea Natali Direttore della Scuola di Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale del Centro Studi Criminologici, Mario Cesarano direttore archeologico Parco archeologico di Aeclanum.