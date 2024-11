Avellino letteraria: Una corsa verso il vento ricordando Delia Morea Serata di beneficenza a Villa Amendola

Serata di beneficenza ad Avellino letteraria, sabato 30 novembre a villa Amendola, alle 18. Antonella Morea, attrice e cantante napoletana, dedica alla sorella scomparsa la pubblicazione del romanzo: “Una corsa verso il vento”, edito Avagliano.

Delia Morea, scrittrice e giornalista, è stata autrice di numerosi romanzi, racconti, saggi e pièces per il teatro. Vince nel 2002 la seconda edizione del premio letterario Anna Maria Ortese, nel 2004 è stata finalista al premio teatrale Napoli Drammaturgia Festival. Ha pubblicato, tra gli altri, i saggi: Lazzari e Scugnizzi, Briganti Napolitani, Vittorio De Sica, diversi romanzi con Avagliano editore: “Quelli che c’erano”, “Una terra imperfetta” ed il suo ultimo libro “Romanzo in bianco e nero”, candidato al Premio Strega 2019.

Delia definiva questo libro di genere fantasy per ragazzi, racconta la storia di Katy, Sal e Rosarina, tre ragazzini che vivono in posti diversi e non si conoscono.

Un giorno fa visita ai tre ragazzi, un bizzarro individuo, Angel, a bordo di un aquilone. Consegna loro un’antica pergamena, sulla quale sono incise delle parole di Shakespeare. I ragazzi confusi, non comprendono e tornano alle loro vite convinti di avere solo sognato. Finché una notte Angel, ritorna chiedendo loro di seguirlo. Saranno così catapultati in un mondo fatato, dove si troveranno coinvolti in una straordinaria avventura. Dopo l’introduzione della direttrice artistica, Annamaria Picillo, interverrà, il professore, Alberto D’Atanasio, Unimeier Università di Medicina Integrata Economia e Ricerca Dipartimento Mab. Partecipa alla narrazione del libro, la giornalista de il Mattino, Stefania Marotti, con l’attrice, Antonella Morea.

Danza, musica, ed arte, faranno da cornice alla serata, con le coreografie di danza contemporanea, di Valeria Lanzara, l’interludio musicale del maestro, Vittorio Cataldi al piano e l’esposizione: Opera Luce interiore (Insieme Oltre), a cura dell’artista, Giuseppe Colucci. Coordina la serata la giornalista Daniela Apuzza. Il ricavato della vendita del libro, andrà a sostegno della lega italiana fibrosi cistica Campania onlus.