Pasquale Ricciardi: "Dal vuoto al senso della vita, ricerca vocazionale" Quell’esigenza di cercare un senso alla propria esistenza

In uscita il nuovo libro di Pasquale Ricciardi: "Dal Vuoto al senso della vita, ricerca vocazionale". Psicologo, psicoterapeuta, docente di Psicologia alla Federigo II di Napoli, l'autore collabora con Radio Maria, conducendo la trasmissione mensile "Ogni vita è una vocazione".

"Nelle odierne sfide che il mondo si è trovato a vivere dopo la pandemia da Covid-19, il libro di Pasquale Riccardi si offre come una traccia, una direzione, un sentiero da percorrere alla luce della consapevolezza che c’è una vocazione all’origine della vita di ciascuno.

Come preso per mano, il lettore è accompagnato in un viaggio nel proprio mondo interiore alla scoperta di una chiamata originaria.

È una chiamata creativa che bussa alle porte di un presente spesso incapace di ascoltare perché sommerso da auto-connotazioni, auto-convincimenti, un presente smarrito in un disorientamento esistenziale che conduce l’uomo di oggi ad avvitarsi su se stesso, finendo con lo smarrire la bussola, rischiando di perdere il Nord. È nella tematizzazione di questo senso di vuoto e di smarrimento, determinato da un sovraccarico di stimoli e di informazioni, che l’autore, con un principio di risurrezione insito tra le pagine che seguono, approccia la crisi contemporanea. Di qui, l’esperienza del vuoto, indagato nelle sue cause e analizzato nel bisogno oggi manifesto di apparire, diventa luogo dove sperimentarsi chiamati, dove scoprirsi sognati, amati.

La struttura dell’intero testo è retta dall’esigenza che l’uomo, più o meno consapevole, porta scritta nel cuore: è l’esigenza di cercare un senso alla sua esistenza.

È in questa ricerca di significato e di senso al proprio vivere, nonché alla propria sofferenza, che l’autore apre al Trascendente quale possibilità, come cammino, come termine di relazione per divenire se stessi. Si tratta di un viaggio complesso e non esente da fatiche e difficoltà quello che viene proposto, eppure necessario al raggiungimento di una vita piena, di una felicità duratura, di una vera realizzazione. Non si tratta, tuttavia di una mera meta da raggiungere ma di un viaggio di autoconsapevolezza, di scoperta di sé, un viaggio introspettivo".