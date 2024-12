A Manocalzati la rassegna delle corali delle città Marciane: ecco i partecipanti Nella Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista la presenza di 7 corali delle città del Sud

L'Associazione Rete delle Città Marciane, unitamente all’Amministrazione Comunale di Manocalzati (Av) e alla Parrocchia di San Marco Evangelista, organizzano la IV rassegna delle corali delle comunità presenti nella grande famiglia associativa, accumunata dal culto a San Marco Evangelista, che avrà come tema il motto del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, che Papa Francesco ha indetto per il prossimo anno e che inizierà il 24 dicembre con lo storico gesto dell’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

L’appuntamento è previsto sabato 14 dicembre, con inizio alle ore 17.00, nella Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista di Manocalzati e vedrà la presenza di 7 corali provenienti da diverse città dell’Italia Meridionale.

La città di Manocalzati vive sin dagli albori l’esperienza associativa con numerosi altri comuni d’Italia e comunità religiose che guardano a San Marco Evangelista con particolare devozione. L’annuale appuntamento musicale coinvolgerà il Presidente dell’Associazione delle Città Marciane, il Sindaco di Castellabate, arch. Marco Rizzo, l’Assistente Ecclesiastico, don Antonio Quaranta, il Sindaco di Manocalzati, Pasquale Tirone, il Segretario dell’Associazione Sig. Giuseppe Semeraro, numerosi sindaci, sacerdoti, autorità politiche e civili, insieme alla Corale “Cantiamo con gioia a Dio” di San Marco dei Cavoti (Bn), al Coro Polifonico Diocesano “Jubilate Deo” di San Marco Argentano (Cs), alla Corale “San Marco” della Parrocchia di San Marco Evangelista di Futani (Sa), alla Corale “San Marco in Sylvis” di Afragola (Na), alla Corale interparrocchiale “San Costabile” di Castellabate (Sa), alla Corale “San Marco” della Parrocchia San Marco Evangelista di Teggiano (Sa), a cui daranno il benvenuto il Sindaco della Città di Manocalzati, Pasquale Tirone, il Parroco della Parrocchia San Marco Evangelista, Don Roberto Cancilleri e la Corale “San Marco” della Parrocchia San Marco Evangelista di Manocalzati, che presenterà il frutto del proprio impegno in sintonia con tutti gli altri coristi.

L’evento sarà presentato da Enrico Nicoletta. Il parroco della comunità parrocchiale San Marco Evangelista, don Roberto Cancilleri, esprime sin d’ora il suo compiacimento per l’iniziativa in programma e manifesta nelle parole di benvenuto il piacere di poteraccogliere vecchi e nuovi amici in una serata che c’introduce al cammino di Avvento e alla celebrazione del Natale del Signore.

“Da sempre ho vissuto con personale coinvolgimento gli appuntamenti promossi dall’Associazione di cui facciamo parte – dichiara don Roberto – e, ora, poter ospitare nella nostra comunità la IV rassegna delle corali delle Città Marciane ci dà la possibilità di elevare il cuore e lo spirito a Dio attraverso il canto e la musica sacra e ci prepara, come comunità, a metterci in cammino, come pellegrini di speranza, nel percorso ecclesiale dell’anno giubilare che vivremo insieme”.

“La Rassegna delle Corali – afferma il segretario della Rete, Giuseppe Semeraro – è un progetto che vuole valorizzare la Musica Sacra come strumento in grado di favorire la meditazione e la preghiera ed è anche momento di dialogo e confronto tra le Comunità che aderiscono all’Associazione della Rete delle Città Marciane, promuovendo altresì le tradizioni musicali dei singoli territori”.

“Vogliamo ringraziare la Comunità di Manocalzati e il sindaco Pasquale Tirone con l'Amministrazione Comunale per aver condiviso la nostra proposta di ospitare la IV edizione della Rassegna – conclude Giuseppe Semeraro – e tutte le Corali, le vere protagoniste di questo evento, che hanno voluto aderire per questo canto di lode alla Pace di cui, in questo tempo particolare, abbiamo tutti bisogno. Ringraziamo ancora il Presidente dell’ Associazione, Marco Rizzo, sindaco di Castellabate, per la passione con cui guida la Rete delle Città Marciane”.