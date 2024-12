Avellino, al cinema Eliseo i film natalizi per bambini e adolescenti Rassegna cinematografica realizzata in collaborazione tra Comune di Avellino e Zia Lidia Social Club

di Paola Iandolo

Cinema per bambini ad Avellino in queste feste natalizie: spettacoli pomeridiani all’ex Cinema Eliseo per i più piccoli. Si parte oggi pomeriggio, 23 dicembre, con “La mia vita da zucchina“. Il cartellone (intitolato “Buon Natale sotto lo schermo, ci vediamo all’Eliseo – Rassegna cinematografica per bambine e bambini”) prevede proiezioni nella sala interna del cinema fino al 30 dicembre. Gli altri titoli in programmazione sono “Coco” (il 26 dicembre alle 16); “Sing” (27 dicembre alle 16); “Tartarughe ninja Caos mutante” (il 27 dicembre alle 18); “La tartaruga rossa” (il 28 alle 16); “Toy Story” (il 28 alle 18); “Inside Out” (il 29 alle 16); “Il Grinch” (il 30 alle 16); e “Il ritorno di Mary Poppins” (il 30 alle 18). L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Il tutto grazie alla collaborazione tra il Comune di Avellino e lo Zia Lidia Social Club: “Otto anni fa – fanno sapere dalle pagine social dell’associazione – lo Zia Lidia Social Club presentava per la prima volta in piazza ad Avellino un film di animazione. Fu una scelta coraggiosa, ripagata da un inaspettato successo di pubblico, di tutte le età, su tutti restano impresse nella memoria ridente della città le gambette penzolanti dei bambini seduti alle prime file. Correva l’anno 2017, il film era ‘La mia vita da zucchina’, la piazza era quella dell’ex Eliseo e c’eravamo noi dello Zia Lidia Social Club ad incorniciare quel momento magico. Il 23 dicembre2024 ‘La mia vita da zucchina’ torna, questa volta all’interno dell’Eliseo, suonando come una promessa per tutti quelli che hanno sempre creduto che la cultura debba abitare la casa del cinema vivendo di momenti come questi”. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.