Mercogliano: nuovo infopoint del cammino di Santiago E' attivo un punto informativo dedicato ai pellegrini

Dal 1° maggio, presso la sede della Pro Loco di Mercogliano, è attivo un punto informativo dedicato ai pellegrini e a chiunque voglia intraprendere il cammino verso Santiago de Compostela. Chi sogna di percorrere il leggendario Cammino di Santiago ma non sa da dove cominciare, oppure vuole ampliare le proprie conoscenze, ora ha un punto di riferimento concreto in provincia di Avellino.

A Mercogliano, nella sede della Pro Loco locale, ha aperto i battenti un nuovo infopoint dedicato al Cammino di Compostela, operativo ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Un’iniziativa nata dalla passione e dalla generosità di volontari che, avendo vissuto in prima persona l’esperienza del cammino, desiderano condividerla e guidare chi si avvicina per la prima volta a questo straordinario percorso spirituale e culturale.

Ogni venerdì, chiunque voglia ricevere informazioni pratiche - sulle tappe, sul funzionamento delle credenziali del pellegrino, sull’equipaggiamento, sui vari cammini che portano alla tomba del Santo e non solo - potrà recarsi presso la sede e trovare un volontario pronto ad ascoltare e orientare. Responsabile dell’Infopoint è Franco, figura di riferimento per tutti i futuri pellegrini della provincia irpina. Per chi non potesse essere presente nelle ore di apertura ordinaria, Franco è disponibile anche ad incontri al di fuori dell’orario stabilito, garantendo così la massima flessibilità e accessibilità al servizio. Per contatti e appuntamenti è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: info.santiago.av@gmail.com Un piccolo grande passo per il territorio di Mercogliano, che si inserisce così nella rete dei punti informativi dedicati al più celebre cammino del mondo, percorso ogni anno da centinaia di migliaia di pellegrini provenienti da ogni angolo del globo.

Il Cammino di Santiago, con le sue centinaia di chilometri di sentieri attraverso la penisola iberica, rappresenta da secoli un viaggio interiore oltre che fisico, capace di cambiare profondamente chi lo affronta.

Un legame spirituale che unisce l’Irpinia alla Galizia passa anche attraverso la presenza italiana a Santiago de Compostela e Fisterre dei Padri Guanelliani - i religiosi della Congregazione dei Servi della Carità, fondata da San Luigi Guanella - gestiscono la Chiesa di Santa Maria del Cammino, punto di riferimento spirituale e pastorale per i pellegrini di lingua italiana che giungono alla meta dopo settimane di cammino. Un presidio di fede e accoglienza che da anni accompagna i pellegrini italiani negli ultimi passi del loro viaggio e nella celebrazione del loro arrivo.

L’infopoint di Mercogliano rappresenta dunque non solo un servizio pratico, ma un invito aperto a tutta la comunità irpina: avvicinarsi a un’esperienza millenaria, un passo alla volta, sapendo di trovare — dalla partenza fino alla meta — volti e mani tese ad accompagnare il cammino. Per informazioni: info.santiago.av@gmail.com - Infopoint aperto ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede della Pro Loco di Mercogliano.