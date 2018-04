Ariano, l'amministrazione comunale ricorda il 25 aprile Affissione di manifesti cittadini ed esposizione, del tricolore e della bandiera europea

Il 25 aprile ricorre la Festa della Liberazione, settantatreesimo Anniversario della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista, una pagina della nostra storia da non dimenticare per un futuro condiviso da tutti di pace, di progresso e di libertà.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino celebra questa importante ricorrenza con l’affissione di manifesti cittadini ed esposizione, a Palazzo di Città, del tricolore e della bandiera europea, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, occasione per ricordare con forza il messaggio del sacrificio di coloro che si sono battuti con coraggio, per tramandare alle generazioni future lo straordinario valore della libertà.

Redazione Av