Al via lavori di manutenzione stradale e fontane pubbliche Montecalvo Irpino si rifà il look

Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione stradale in località San Giacomo a Corsano. Si tratta di un intervento di manutenzione stradale che prevede, per tutti i tratti interessati, la demolizione della pavimentazione preesistente danneggiata e la successiva ricostruzione del sottofondo stradale in misto stabilizzato dello spessore di 20 centimetri e la successiva finitura con uno strato di asfalto binder chiuso dello spessore di 5 centimetri. L'intervento complessivo è di circa 39.000 euro più iva.

“Stiamo dando risposte ai cittadini che da tempo ci segnalano problemi di dissesto stradale – spiega il sindaco Mirko Iorillo -. Si tratta di interventi finalizzati a migliorare le condizioni della viabilità rurale. Nei prossimi giorni partiranno anche altri interventi in diversi settori”.

E' previsto, infatti, un intervento di sistemazione delle fontane pubbliche in località Fontanelle e Fontana del Bosco, due luoghi simbolo della comunità di Montecalvo. L'intervento prevede un investimento di circa 40.000 euro per ripristinare i camini di recupero delle acque e le strutture in muratura di pietra che compongono le vasche esterne.

In partenza ci sono anche i lavori per la riqualificazione del tratto di via Sottomonte e Rampa Caccese nel rione Trappeto. Si tratta di un intervento deciso attraverso il bilancio partecipativo in cui i cittadini sono stati chiamati direttamente ad esprimersi nelle linee d'indirizzo. L'importo in appalto è di 22.000 euro.

Redazione Av